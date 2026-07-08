Baches y encharcamientos afectan a vecinos de la colonia Manantiales en Nava

NAVA, COAH.– Habitantes de la colonia Manantiales manifestaron su preocupación por el deterioro que presentan varias de sus calles, donde enormes baches y constantes encharcamientos complican la circulación de vehículos y peatones, una situación que, aseguran, se ha agravado tras las recientes lluvias.

Los vecinos señalaron que el agua acumulada oculta la profundidad de los hoyancos, lo que representa un riesgo para automovilistas, motociclistas y ciclistas, además de dificultar el acceso a las viviendas. En algunos puntos, los charcos permanecen durante varios días, evidenciando las malas condiciones en que se encuentran las vialidades.

¿Qué han solicitado los vecinos?

De acuerdo con los habitantes del sector, desde hace tiempo han solicitado la reparación de las calles, sin que hasta el momento se hayan realizado trabajos que solucionen de manera definitiva el problema. Aseguran que el abandono de esta infraestructura refleja la falta de atención a necesidades básicas que afectan diariamente a decenas de familias.

Llamado a las autoridades

Los colonos hicieron un llamado para que se atienda esta problemática antes de que las lluvias continúen deteriorando el pavimento y aumente el riesgo de accidentes o daños a los vehículos. Consideran que mejorar las vialidades es una necesidad prioritaria para brindar mayor seguridad y calidad de vida a quienes habitan en la colonia.