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Coahuila

Igualando Condiciones celebra 20 años transformando vidas con equinoterapia en Nava

La asociación invita a la comunidad a sumarse como voluntaria para fortalecer la atención que brinda a niñas, niños, jóvenes y personas con discapacidad o necesidades especiales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 08 julio, 2026 - 12:46 p.m.
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      NAVA, COAH. — La asociación Igualando Condiciones celebra este año dos décadas de trabajo a favor de niñas, niños, jóvenes y personas con discapacidad o necesidades especiales, ofreciendo un programa de equinoterapia que ha contribuido al desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de cientos de beneficiarios.

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      A lo largo de estos 20 años, la terapia asistida con caballos se ha consolidado como una alternativa que brinda bienestar, fomenta la inclusión y abre nuevas oportunidades para quienes enfrentan distintos desafíos, gracias al esfuerzo de quienes hacen posible este proyecto.

      La importancia de la equinoterapia en el desarrollo

      Con motivo de este aniversario, la asociación también invita a la comunidad a integrarse como voluntaria, con el propósito de fortalecer sus actividades y continuar llevando esperanza a más familias de la región que requieren este tipo de atención.

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      Cómo colaborar con Igualando Condiciones

      Las personas interesadas en recibir información sobre el programa o en colaborar con la asociación pueden acudir a sus instalaciones, ubicadas en la calle La Madrid esquina con Galeana, en la colonia Progreso, a un costado del CAM 40, o comunicarse al teléfono 862 100 3360.

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