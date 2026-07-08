Manolo Jiménez afirma que Coahuila sigue siendo líder en exportaciones

Es Coahuila una de las entidades con mayor exportación: MJS

El gobernador Manolo Jiménez afirma que el estado mantiene un alto nivel de exportaciones, aunque la incertidumbre comercial ha moderado el ritmo de nuevos proyectos de inversión.

HILDA SEVILLA / LA VOZ

SALILLO, COAH.- Aunque Coahuila se mantiene entre las entidades con mayor nivel de exportaciones del país, la incertidumbre asociada a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha provocado una desaceleración en el ritmo de las inversiones respecto al año pasado, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Luego de que se informara que las exportaciones nacionales crecieron más de 10 por ciento, el mandatario estatal señaló que el desempeño de Coahuila continúa siendo sólido, respaldado por las condiciones de estabilidad que ofrece la entidad para atraer capital.

Explicó que el Gobierno del Estado ha impulsado un entorno de certidumbre mediante la estabilidad laboral, el fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad pública, la disponibilidad de mano de obra calificada y la infraestructura de servicios, factores que, aseguró, han permitido la llegada de nuevos proyectos de inversión.

¿Cómo afecta el T-MEC a las inversiones en Coahuila?

Sin embargo, reconoció que la revisión periódica del T-MEC mantiene cautela entre los inversionistas, aun cuando ya se confirmó que el acuerdo comercial no sufrirá modificaciones. "Como estados, como municipios y como país tenemos que dar la mayor certeza posible para que las inversiones vuelvan a fluir como lo hicieron durante 2024", expresó.

Detalles sobre la industria automotriz en Coahuila

En relación con la industria automotriz, Jiménez Salinas descartó que exista alguna situación específica con la armadora japonesa Toyota y sostuvo que las empresas establecidas en Coahuila continúan anunciando planes de expansión.

Precisó que los proyectos que han sido diferidos responden principalmente a condiciones del mercado y a una menor demanda, más que a factores propios de la entidad.

El gobernador también destacó la relevancia de fortalecer la relación económica entre México y Estados Unidos, al considerar que ambos países mantienen una alianza estratégica con beneficios para sus economías.

Añadió que la coordinación bilateral en materia de seguridad resulta indispensable para mejorar el entorno comercial, favorecer una eventual reducción de aranceles y generar mayor confianza entre los inversionistas.

Estrategia de seguridad y su impacto en la economía

Sobre la estrategia de seguridad federal, calificó como un "fracaso total" la política de "abrazos, no balazos" aplicada durante la administración anterior, al señalar que permitió el crecimiento de grupos delictivos en distintas regiones del país.

En contraste, sostuvo que la estrategia implementada por la actual administración federal ha mostrado mejores resultados, aunque consideró que aún es necesario enfrentar con firmeza los problemas heredados, ya que siguen influyendo en la relación entre México y Estados Unidos y, en consecuencia, en el entorno económico.