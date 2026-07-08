Denuncian a Tony Flores por hostigamiento en el Congreso de Coahuila

Personal del Poder Legislativo presentó una denuncia por presunto hostigamiento tras los hechos ocurridos la semana pasada, cuando simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) y seguidores del diputado Antonio Flores irrumpieron en el salón de sesiones y confrontaron a legisladores y trabajadores del Congreso del Estado, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Fraustro Dávila.

La legisladora precisó que el recurso legal no fue promovido por algún diputado, sino por integrantes del personal del Congreso que resultaron afectados durante los incidentes registrados en el pleno. "Ya hubo una denuncia precisamente por el tema de hostigamiento. No fue un diputado; fue parte del personal que fue agredido", señaló.

Acciones de la autoridad

Fraustro Dávila explicó que la sesión celebrada este martes se desarrolló de manera virtual como parte de las acciones implementadas para preservar el orden y la seguridad dentro del recinto legislativo. No obstante, indicó que las próximas sesiones podrán realizarse de forma presencial siempre que existan las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo normal de los trabajos parlamentarios.

La presidenta del Congreso informó que, tras los acontecimientos de la semana pasada, se reforzaron los protocolos de actuación para responder en caso de que vuelvan a registrarse hechos similares. Añadió que, de ser necesario, se solicitará nuevamente la intervención de la fuerza pública para mantener el orden al interior del Palacio Legislativo.

Detalles confirmados

Asimismo, subrayó que el Congreso respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse, siempre que ello no implique alterar el desarrollo de las sesiones ni invadir la tribuna. "Entiendo que la libertad de expresión se puede ejercer afuera o en algunas partes del Congreso, pero en la tribuna debe prevalecer el orden público", expresó.

Fraustro Dávila también cuestionó que un legislador, en referencia a Antonio Flores, incentive a sus simpatizantes a ingresar al salón de sesiones y confrontar a los representantes populares. "No debemos permitir nuevamente que sea un diputado el que incite a que se suban a la tribuna, a que nos falten al respeto y a que invite a la gente a ser agresiva en contra de nosotros. Hay que respetar la investidura, hay que respetar el Palacio Legislativo y, sobre todo, a los legisladores", manifestó.

La diputada reiteró que la presencia de la fuerza pública será solicitada cada vez que resulte indispensable para restablecer el orden, aunque enfatizó que esa medida no busca restringir el derecho a la libre manifestación. "Siempre se va a respetar que la gente venga a expresar su voz, pero deberá hacerlo con el debido respeto que corresponde a todas las personas", concluyó.