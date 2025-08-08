Detienen a dos hombres por choque en estado de ebriedad en Allende

ALLENDE, COAH. – Elementos del Mando Coordinado detuvieron a dos hombres que protagonizaron un accidente vial la madrugada de este viernes, en la intersección de las calles Venustiano Carranza y Madero, luego de que ambos fueran sorprendidos manejando en estado de ebriedad.

Los involucrados fueron identificados como Ismael "N", de 32 años, conductor de un March 2016 color azul, y Saúl "N", de 38, quien tripulaba un Nissan Versa modelo 2021, también en color azul. De acuerdo con el reporte, ambos circulaban por la zona cuando impactaron sus vehículos, lo que provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron para valorar a los implicados, pero ninguno presentaba lesiones de consideración, por lo que rechazaron ser trasladados a un hospital.

La vialidad permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se retiraban las unidades siniestradas. Las autoridades advirtieron que continuarán aplicando sanciones ejemplares a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de la ciudadanía.