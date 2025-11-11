Disminuye número de patrones afiliados al IMSS en la región de los Manantiales

ALLENDE, COAH. — La región de los Manantiales, integrada por los municipios de Allende, Nava, Zaragoza, Morelos y Villa Unión, registró una disminución en el número de patrones afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los primeros nueve meses de 2025, reflejo de la desaceleración económica que se ha hecho sentir en el norte de Coahuila.

De acuerdo con cifras oficiales, el número de registros patronales pasó de 842 en diciembre de 2024 a 808 en septiembre de este año, lo que representa una reducción de 34 empleadores formales. Aunque se ha observado la apertura de pequeños negocios y nuevos emprendimientos, estos no han logrado compensar la caída en la formalización laboral ante el instituto.

Analistas económicos locales atribuyen esta tendencia al incremento de los costos operativos, los efectos inflacionarios y las presiones fiscales que enfrentan los micro, pequeños y medianos negocios, especialmente en sectores como el comercio, los servicios y la construcción.

Advierten además que, de no revertirse el panorama económico, la región podría cerrar el año con una mayor contracción en la generación de empleos formales, por lo que llaman a fortalecer los programas de apoyo a emprendedores y las políticas que incentiven la inversión y la estabilidad económica.