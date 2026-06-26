Entregan andadera a adulto mayor en Nava para mejorar su movilidad

NAVA, COAH.– El adulto mayor conocido como Don Polo recibió una andadera que le permitirá desplazarse con mayor seguridad dentro de su domicilio y mejorar su movilidad en sus actividades cotidianas.

La entrega fue realizada por Maricarmen de León Medellín, diputada suplente del Distrito 3, quien acudió personalmente al domicilio del beneficiario para hacerle llegar el aparato ortopédico que había solicitado.

Durante la visita, Don Polo agradeció el apoyo recibido y señaló que la andadera será de gran utilidad para facilitar sus traslados y brindarle mayor estabilidad en su vida diaria.

Objetivo del apoyo

Este tipo de apoyos tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades de movilidad, permitiéndoles realizar sus actividades con mayor seguridad e independencia.