Oscar Ríos entrega techumbre a la escuela Carlos A. Rovirosa en Nueva Rosita

Con una inversión de 2.8 millones de pesos, el Gobierno Municipal a través del Gobierno del Estado, entregó la techumbre estructural de la escuela primaria Carlos A. Rovirosa, obra que beneficiará a 140 estudiantes, así como al personal docente del plantel.

La entrega fue encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien puso en funcionamiento la nueva infraestructura, destinada a brindar un espacio adecuado para el desarrollo de actividades cívicas, deportivas, recreativas y escolares.

La nueva techumbre beneficiará a 140 estudiantes y docentes

Durante el acto estuvieron presentes autoridades educativas y funcionarios de la Administración Municipal 2025-2027, quienes acompañaron al edil en la entrega oficial de la obra a la comunidad escolar además de la licenciada Elizabeth Gutiérrez Salinas, gerente administrativa de SIMARC.

Las autoridades destacaron que la techumbre permitirá mejorar las condiciones en las que alumnos y maestros realizan diversas actividades al aire libre, al ofrecer protección frente a las condiciones climáticas.

Compromiso con la educación en Nueva Rosita

En el evento, el alcalde reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando acciones en favor de la educación y de fortalecer la infraestructura educativa del municipio.

Asimismo, afirmó que el Gobierno Municipal mantendrá el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para seguir apoyando al sector educativo en todos sus rubros.