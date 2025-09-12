Alcalde de Sabinas Reconoce Malestar Ciudadano por Actuación de Policías

SABINAS, COAH.- El alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren, reconoció el malestar de la ciudadanía por la mala actuación de los elementos de seguridad pública municipal. En respuesta a este problema, el edil acudió a la dirección de seguridad pública municipal para reprender a los policías municipales y exhortarlos a mejorar su proceder.

Durante la reunión, Díaz Iribarren reconoció que ha recibido múltiples quejas a través de redes sociales sobre el abordaje de ciudadanos automovilistas en casos de infracciones menores. "Quiero que honren el uniforme y hagan las cosas bien", dijo. El alcalde recomendó aplicar criterio y entregar solamente una advertencia en lugar de sancionar con una infracción.

El edil reiteró que se iniciarán sanciones de acuerdo con la ley para los servidores públicos que no cumplan con su deber de manera adecuada. "Hay que aplicar el criterio y documentar su actuación a través del equipo de cámaras de seguridad", enfatizó. La implementación de cámaras de seguridad en los uniformes de los policías es una medida reciente que busca transparentar y mejorar el servicio de seguridad pública en Sabinas.

Díaz Iribarren destacó la importancia de tratar a los ciudadanos con respeto y cordialidad, incluso en situaciones de infracciones menores. "No queremos que la gente se sienta hostigada o maltratada por los policías", dijo. El alcalde busca mejorar la relación entre la policía municipal y la ciudadanía, y está dispuesto a tomar medidas drásticas para lograrlo.

Finalmente, el alcalde de Sabinas advirtió que de no acatarse las recomendaciones, se procederá a realizar cambios incluido el mando municipal Salvador Alejandro Rivera Rivera.