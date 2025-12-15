Contactanos
Refuerzan atención invernal en Nava con donativo de Protección Civil Estatal

El apoyo permitirá habilitar albergues y mejorar la respuesta ante bajas temperaturas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 diciembre, 2025 - 02:42 p.m.
      NAVA, COAH. – Como parte del fortalecimiento del protocolo de la temporada invernal, el municipio de Nava recibió un importante donativo por parte de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, con el objetivo de mejorar la atención a la población vulnerable ante las bajas temperaturas.

      El apoyo fue otorgado por la dependencia estatal encabezada por el licenciado Ramiro Durán García, en coordinación con el Gobierno del Estado, y contempla la habilitación de albergues, así como la atención oportuna a personas en situación de riesgo durante la temporada invernal.

      Detalles del donativo

      El donativo incluye 40 catres, 40 colchonetas, 250 mantas térmicas desechables, cubrecamas, gel antibacterial, impermeables, cascos, botas y diversas herramientas, lo que fortalece la capacidad de respuesta del municipio ante emergencias climáticas.

