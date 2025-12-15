UN AÑO DE MUCHO TRABAJO LEGISLATIVO Y SOCIAL: TEO KALIONCHIS

SABINAS, COAH.- El diputado federal Theodoros Kalionchiz De La Fuente realizó un balance de su labor durante el año 2025, destacando que fue un periodo de intenso trabajo legislativo acompañado de acciones directas en beneficio de la ciudadanía. El legislador subrayó que su compromiso se reflejó tanto en el Congreso como en programas sociales implementados en los municipios de su distrito.

Acciones destacadas en beneficio de la ciudadanía

Entre las acciones más relevantes mencionó la atención a mascotas, con la realización de 2,500 esterilizaciones, 8,000 desparasitaciones y 20,000 aplicaciones para eliminar la garrapata, medidas que buscan prevenir la propagación de la rickettsia. Asimismo, resaltó el programa de Zapatos Escolares a bajo costo, que permitió apoyar a las familias durante el regreso a clases, aliviando la carga económica en la región.

Promoción de inversión en Coahuila

Kalionchiz De La Fuente también informó sobre la promoción de la región centro de Coahuila ante empresarios de origen chino, con el objetivo de atraer inversión y generar oportunidades de desarrollo económico. Según el diputado, se espera una respuesta positiva que impulse la competitividad y el crecimiento de la zona.

En el ámbito legislativo, reiteró su rechazo a iniciativas como la llamada "ley espía", la reforma judicial, modificaciones al Infonavit y la ley de aguas, al considerar que estas propuestas no representan beneficios reales para la ciudadanía. Subrayó que su postura se mantiene firme en defensa de los intereses de la población.

Finalmente, destacó que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional impulsó iniciativas como la ley de turismo, la regulación de plataformas digitales para garantizar seguro social a sus empleados, y el decreto que busca evitar incrementos en el costo de la energía eléctrica por encima de la inflación. Con ello, aseguró que se trabaja en propuestas que buscan mejorar la calidad de vida de los mexicanos y fortalecer la economía nacional.