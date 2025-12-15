REALIZAN TRABAJOS DE REMODELACION Y PINTURA EN MIRADOR DEL RIO SABINAS

SABINAS, COAH.- La Asociación Paseo el Río Sabinas avanza en los trabajos de rehabilitación del Mirador del Río Sabinas, con labores de pintura, reparación de instalaciones eléctricas y la colocación de cámaras de seguridad. Así lo confirmó Lauro Isaac Castañeda Lozano, activista y presidente de la institución, quien destacó la importancia de estas acciones para mejorar la seguridad y la imagen del espacio público.

Las tareas incluyen la restauración de luminarias mediante la reparación de la instalación eléctrica, así como la aplicación de nueva pintura en las estructuras del mirador. Estos trabajos buscan ofrecer a los visitantes un entorno más seguro y atractivo, además de fomentar el cuidado de las áreas naturales que rodean el río.

Un aspecto relevante de la rehabilitación es la instalación de internet en la zona, lo que permitirá el funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Dichos dispositivos estarán ubicados estratégicamente en el área del Paseo Río Sabinas y en el Callejón del Carmen, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir actos vandálicos.

La participación ciudadana ha sido fundamental en este proyecto. Vecinos del Callejón del Carmen y miembros del comité Paseo Río Sabinas se han sumado a las labores, aportando tiempo y esfuerzo para lograr que el mirador se convierta en un espacio digno y seguro para la comunidad.

Con estas acciones, la Asociación Paseo el Río Sabinas reafirma su compromiso con la preservación y mejora de los espacios públicos de la ciudad. El Mirador del Río Sabinas, una de las áreas más representativas de la localidad, se encamina a recuperar su esplendor gracias a la colaboración entre sociedad civil y vecinos, quienes buscan fortalecer el sentido de pertenencia y convivencia en la región.