PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA TEMPORADA INVERNAL

SABINAS, COAH.- El comandante de bomberos, José Pichardo González, hizo un llamado a la ciudadanía para que tomen medidas de prevención y eviten incendios en la temporada invernal. "Es muy bonito que sigamos con nuestras tradiciones, pero es importante tener mucho cuidado", dijo el comandante.

Una de las principales recomendaciones es tener cuidado con las extensiones eléctricas, especialmente en los árboles navideños y en las fachadas de las casas. "Las extensiones son de un calibre muy delgado, y después de tantas horas, se empiezan a calentar y el plástico lo empieza a derretir", explicó el comandante. Es importante no sobrecargar los tomacorrientes y tener separadas las extensiones.

Recomendaciones sobre calentadores

También es importante tener cuidado con los calentadores de gas y eléctricos. "Hay que darles mantenimiento a estos aparatos, ya que año tras año se usan y se dejan usar", dijo el comandante. "El calor y el frío pueden dilatar los materiales, ya sean metálicos o de plástico, por mayor razón".

Pichardo González también recomendó tener cuidado con el uso de anafres y calentadores en las casas. "No los metan en tinas o baños, ya que el calor puede ser peligroso", dijo. "Y si se usan, hay que asegurarse de que estén en un lugar seguro y lejos de materiales inflamables".

Llamado a la prevención

Finalmente, el comandante de bomberos hizo un llamado a la ciudadanía para que estén atentos y tomen medidas de prevención para evitar incendios. "Recuerden que la prevención es la mejor manera de evitar tragedias", dijo. "No esperen a que sea demasiado tarde, tomen medidas hoy mismo".