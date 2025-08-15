Ministerio Dos Countries entrega más de 4 mil apoyos escolares en la región

Zaragoza, Coah. – El Ministerio Dos Countries reforzó su labor comunitaria con la entrega de mochilas y útiles escolares en municipios y ejidos de la Región 5 Manantiales. En esta jornada fueron beneficiadas familias de Allende, Villa Unión, Río Bravo, La Maroma y El Remolino, además de centros de rehabilitación que recibieron apoyo alimentario.

Los pastores Fernando y Debra Martínez encabezaron la actividad, como parte de un esfuerzo anual que alcanza más de 4 mil mochilas, útiles, tenis y despensas repartidas en distintas comunidades. La iniciativa busca que ningún niño enfrente el regreso a clases sin las herramientas necesarias.

Fernando Martínez recordó que este compromiso nació tras abandonar la escuela en cuarto año de primaria, situación que marcó su vida y lo llevó a prometer que ayudaría a otros niños a continuar sus estudios. "Es un pacto con Dios y con mi comunidad", expresó.

Vecinos de los municipios beneficiados destacaron que este tipo de apoyos se ha convertido en un alivio frente a los gastos escolares. Para muchos padres, representa la diferencia entre enviar a sus hijos a clases preparados o con carencias. El programa se ha posicionado como un ejemplo de solidaridad y fe transformada en acción.