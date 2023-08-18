Dotan de uniformes a trabajadores de Nava

Nava, Coah.- Con una inversión de 54 mil 360 pesos, se realizó la entrega de uniformes para el personal de campo y oficinas sindicalizados, cumpliendo así con la cláusula del contrato colectivo de trabajo.

La entrega se realizó a través del departamento de recursos humanos, apoyando además la economía de sus familias.

“Igual como lo hicimos el año pasado, este miércoles realizamos la entrega de uniformes al personal de campo y de oficinas que pertenecen al sindicato, me siento contenta porque además de dar cumplimiento a la cláusula del contrato colectivo de trabajo, apoyamos para que ahorren en el gasto de ropa, mi exhorto para que sigan desempeñando sus funciones como lo han hecho hasta ahora, con compromiso y responsabilidad”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.