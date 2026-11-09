Conductor presuntamente ebrio se estrella contra camioneta estacionada en Zaragoza

ZARAGOZA, Coahuila - Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol perdió el control de su camioneta y se estrelló contra un vehículo estacionado dentro del porche de una vivienda, provocando daños considerables en la propiedad, en la colonia Presidentes.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Ervey Zulaica y Saúl Vara, donde una Ford F-150 roja, con placas TCW0017, terminó dentro del porche del domicilio tras derribar parte de la estructura e impactar una camioneta GMC que se encontraba estacionada.

La propietaria de la vivienda, identificada como Juanita "N", relató a los oficiales que descansaba cuando escuchó el estruendo y, al salir, encontró la pickup dentro de su propiedad. Debido al impacto, su camioneta fue desplazada varios metros y presentó daños considerables en la parte posterior.

El conductor fue identificado como Israel "N", de 33 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, presentaba aliento alcohólico y signos de intoxicación. Elementos del Mando Coordinado lo detuvieron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

La Ford F-150 fue asegurada y retirada mediante el servicio de grúas. No se reportaron personas lesionadas.