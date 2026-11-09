Lluvias evidencian problemas en calles de la estación de Río Escondido
Habitantes de Río Escondido expresan su descontento por el mal estado de las calles y la falta de atención a los trabajos de pavimentación.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, Coahuila - Las recientes lluvias evidenciaron las condiciones de las calles en la estación de Río Escondido, donde habitantes reportaron dificultades para transitar debido a la acumulación de lodo, agua y huellas de vehículos sobre la superficie de rodamiento.
Inconformidad de los habitantes
A través de imágenes difundidas en redes sociales, residentes manifestaron su inconformidad por el estado de las vialidades y cuestionaron el seguimiento que se ha dado a los trabajos de pavimentación y bacheo realizados en el sector.
Señalaron que las precipitaciones complican el paso tanto de vehículos como de peatones, por lo que consideran necesario revisar las labores efectuadas y atender los puntos que continúan presentando problemas.
Necesidad de mejoras en las vialidades
Las condiciones de las calles mantienen la preocupación entre los habitantes, quienes esperan que se dé continuidad a los trabajos de mejoramiento para evitar que cada periodo de lluvias vuelva a generar dificultades de movilidad en la comunidad.