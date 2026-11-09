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Coahuila

Lluvias evidencian problemas en calles de la estación de Río Escondido

Habitantes de Río Escondido expresan su descontento por el mal estado de las calles y la falta de atención a los trabajos de pavimentación.

Por Alberto Ibarra - 09 noviembre, 2026 - 04:07 p.m.
El lodo y los encharcamientos dificultan el tránsito por calles de la estación de Río Escondido.
El lodo y los encharcamientos dificultan el tránsito por calles de la estación de Río Escondido.
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      NAVA, Coahuila - Las recientes lluvias evidenciaron las condiciones de las calles en la estación de Río Escondido, donde habitantes reportaron dificultades para transitar debido a la acumulación de lodo, agua y huellas de vehículos sobre la superficie de rodamiento.

      Inconformidad de los habitantes

      A través de imágenes difundidas en redes sociales, residentes manifestaron su inconformidad por el estado de las vialidades y cuestionaron el seguimiento que se ha dado a los trabajos de pavimentación y bacheo realizados en el sector.

      Señalaron que las precipitaciones complican el paso tanto de vehículos como de peatones, por lo que consideran necesario revisar las labores efectuadas y atender los puntos que continúan presentando problemas.

      Necesidad de mejoras en las vialidades

      Las condiciones de las calles mantienen la preocupación entre los habitantes, quienes esperan que se dé continuidad a los trabajos de mejoramiento para evitar que cada periodo de lluvias vuelva a generar dificultades de movilidad en la comunidad.

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