Realizan tercer pesaje del Concurso Becerra Gorda en Zaragoza
Los ejemplares de la cuarta edición avanzan hacia la etapa final de la competencia ganadera.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
ZARAGOZA, Coahuila - La Asociación Ganadera Local de Zaragoza realizó el tercer pesaje del cuarto Concurso Becerra Gorda, como parte del seguimiento al crecimiento y desarrollo de los ejemplares que participan en esta competencia.
Durante la jornada se revisaron los avances de las becerras, cuyos registros permiten medir su evolución y conocer los resultados del trabajo realizado por los productores desde el inicio del certamen.
Cada evaluación representa una oportunidad para comparar el desarrollo de los animales y dar seguimiento al desempeño de los participantes, quienes buscan mejorar la calidad de sus ejemplares.
Con este tercer pesaje, la competencia continúa su proceso rumbo a la gran final, donde se conocerán los resultados del trabajo de los productores que forman parte de esta edición.