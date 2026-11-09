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Coahuila

Realizan tercer pesaje del Concurso Becerra Gorda en Zaragoza

Los ejemplares de la cuarta edición avanzan hacia la etapa final de la competencia ganadera.

Por Alberto Ibarra - 09 noviembre, 2026 - 04:08 p.m.
Productores participaron en el tercer pesaje del cuarto Concurso Becerra Gorda, organizado en Zaragoza.
Productores participaron en el tercer pesaje del cuarto Concurso Becerra Gorda, organizado en Zaragoza.
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      ZARAGOZA, Coahuila - La Asociación Ganadera Local de Zaragoza realizó el tercer pesaje del cuarto Concurso Becerra Gorda, como parte del seguimiento al crecimiento y desarrollo de los ejemplares que participan en esta competencia.

      Durante la jornada se revisaron los avances de las becerras, cuyos registros permiten medir su evolución y conocer los resultados del trabajo realizado por los productores desde el inicio del certamen.

      Cada evaluación representa una oportunidad para comparar el desarrollo de los animales y dar seguimiento al desempeño de los participantes, quienes buscan mejorar la calidad de sus ejemplares.

      Con este tercer pesaje, la competencia continúa su proceso rumbo a la gran final, donde se conocerán los resultados del trabajo de los productores que forman parte de esta edición.

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