Realizan tercer pesaje del Concurso Becerra Gorda en Zaragoza

ZARAGOZA, Coahuila - La Asociación Ganadera Local de Zaragoza realizó el tercer pesaje del cuarto Concurso Becerra Gorda, como parte del seguimiento al crecimiento y desarrollo de los ejemplares que participan en esta competencia.

Durante la jornada se revisaron los avances de las becerras, cuyos registros permiten medir su evolución y conocer los resultados del trabajo realizado por los productores desde el inicio del certamen.

Cada evaluación representa una oportunidad para comparar el desarrollo de los animales y dar seguimiento al desempeño de los participantes, quienes buscan mejorar la calidad de sus ejemplares.

Con este tercer pesaje, la competencia continúa su proceso rumbo a la gran final, donde se conocerán los resultados del trabajo de los productores que forman parte de esta edición.