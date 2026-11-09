Auxilian a adulta mayor para llegar a su hogar en Zaragoza

ZARAGOZA, Coahuila - Elementos de Seguridad Pública auxiliaron a una mujer adulta mayor que caminaba con ayuda de una andadera sobre el pavimento mojado, en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Paseo del Río.

Durante un recorrido de prevención, los oficiales se percataron de las dificultades que enfrentaba para desplazarse, por lo que se acercaron para brindarle apoyo y evitar que sufriera una posible caída debido a las condiciones del suelo.

Los policías trasladaron a la mujer hasta su domicilio, ubicado en la colonia El Mimbre, donde pudo llegar de manera segura.

La intervención puso de relieve la importancia de brindar atención a las personas adultas mayores, especialmente durante condiciones climatológicas que pueden complicar su movilidad y aumentar el riesgo de accidentes.