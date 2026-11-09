Contactanos
Coahuila

Auxilian a adulta mayor para llegar a su hogar en Zaragoza

Policías asistieron a una mujer que usaba andadera sobre el pavimento mojado y la llevaron a su casa.

Por Alberto Ibarra - 09 noviembre, 2026 - 04:05 p.m.
Elementos de Seguridad Pública auxiliaron a una adulta mayor que caminaba con andadera sobre el pavimento mojado y la trasladaron hasta su domicilio.
Elementos de Seguridad Pública auxiliaron a una adulta mayor que caminaba con andadera sobre el pavimento mojado y la trasladaron hasta su domicilio.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ZARAGOZA, Coahuila - Elementos de Seguridad Pública auxiliaron a una mujer adulta mayor que caminaba con ayuda de una andadera sobre el pavimento mojado, en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Paseo del Río.

      Durante un recorrido de prevención, los oficiales se percataron de las dificultades que enfrentaba para desplazarse, por lo que se acercaron para brindarle apoyo y evitar que sufriera una posible caída debido a las condiciones del suelo.

      Los policías trasladaron a la mujer hasta su domicilio, ubicado en la colonia El Mimbre, donde pudo llegar de manera segura.

      La intervención puso de relieve la importancia de brindar atención a las personas adultas mayores, especialmente durante condiciones climatológicas que pueden complicar su movilidad y aumentar el riesgo de accidentes.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados