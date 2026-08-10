Comisarios del Norte ofrecerán concierto por el 337 aniversario de Monclova

Con música, tradición y actividades culturales, Monclova celebrará su 337 aniversario y, como parte de los festejos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció la presentación gratuita de Comisarios del Norte en la Plaza Aldama.

El concierto se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de agosto, por lo que se espera la asistencia de familias monclovenses, quienes podrán disfrutar de la presentación musical como parte de la celebración del aniversario de la ciudad.

El inicio de los festejos

El alcalde informó que la jornada del 12 de agosto iniciará con los tradicionales actos cívicos, para posteriormente realizar la misa conmemorativa en la Parroquia Santiago Apóstol, una ceremonia que año con año forma parte de las actividades por el aniversario de Monclova.

Posteriormente, se llevará a cabo la entrega de las preseas a monclovenses distinguidos, como reconocimiento a ciudadanos que han destacado por sus aportaciones a la comunidad.

Actividades culturales y conferencias

Por la tarde, en el Museo Coahuila y Texas, se realizará la coronación de la Reina del Adulto Mayor, actividad que coincidirá con la celebración del Mes del Adulto Mayor y que estará acompañada de un brindis.

Además de estas actividades, durante toda la semana se desarrollará una cartelera cultural e histórica, con la participación de las áreas de Arte y Cultura, Educación y el Archivo Municipal, encabezado por Jesús Guajardo.

Dentro de la programación se contempla un ciclo de conferencias con temas relacionados con la historia y cultura de Monclova, con el objetivo de que la ciudadanía conozca más sobre el pasado y patrimonio de la ciudad.

El Gobierno Municipal invitó a las familias a consultar la cartelera de actividades a través de sus redes sociales y sumarse a los festejos por los 337 años de Monclova, que tendrán como uno de sus principales atractivos el concierto gratuito de Comisarios del Norte en la Plaza Aldama.