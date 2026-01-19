Inician preinscripciones en Sabinas: educación básica

SABINAS, COAH. - El próximo 26 de enero dará inicio el proceso de preinscripciones a nivel básico en Coahuila, comenzando con los alumnos de preescolar. Autoridades educativas informaron que este procedimiento es fundamental para garantizar un lugar en las instituciones públicas de la región, por lo que se exhorta a los padres de familia a cumplir en tiempo y forma con los requisitos establecidos.

La Subdirectora de Servicios Educativos en los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, María del Socorro Jiménez Benavides, señaló que las preinscripciones representan el primer paso para organizar la matrícula del ciclo escolar 2026-2027. 'Es importante que los padres estén atentos a las fechas y documentos solicitados, ya que de ello depende asegurar el espacio de sus hijos en los diferentes niveles educativos', expresó la funcionaria.

El proceso iniciará con los jardines de niños del 26 de enero al 6 de febrero, y posteriormente se abrirán las fechas para primaria y secundaria, siguiendo el calendario oficial de la Secretaría de Educación de Coahuila. Las autoridades recalcaron que este procedimiento se realiza de manera ordenada y transparente, con el objetivo de que ningún niño quede fuera del sistema educativo.

Asimismo, se informó que los padres deberán presentar documentos básicos como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y cartilla de vacunación, además de llenar el formato de inscripción correspondiente. La subdirectora destacó que se busca facilitar el trámite mediante plataformas digitales y módulos de atención en cada municipio.

Finalmente, María del Socorro Jiménez Benavides reiteró el llamado a las familias de Sabinas, Juárez y Progreso para que participen puntualmente en el proceso. 'La educación es la base del desarrollo de nuestros niños y jóvenes, por ello invitamos a los padres a cumplir con este compromiso y asegurar el futuro académico de sus hijos', concluyó.