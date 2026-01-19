Nueva ley en Coahuila castiga a padres cuyos hijos conduzcan motos sin licencia

Se castigará a los padres de familia cuyos hijos menores de edad conduzcan motocicletas sin licencia, estableciendo responsabilidades directas en caso de accidentes.

La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal del estado, para que la Fiscalía General pueda perseguir de oficio a los responsables legales de los menores que conduzcan motocicletas de manera ilegal y se vean involucrados en percances viales.

De esta manera, la obligación recaerá en los padres o tutores que permitan a los menores manejar este tipo de vehículos.

La diputada local Guadalupe Oyervides explicó que, aunque actualmente el tema está regulado en leyes municipales, ahora se reforzará mediante la Ley de Movilidad, la cual también contempla la regulación del servicio de transporte por medio de aplicaciones.

Añadió que se implementarán inspecciones a través de la Secretaría de Transporte (ST) para vigilar el cumplimiento de la normativa.

"Ahora sí se hará la transferencia de la obligación al mayor de edad, en este caso a los padres que permiten que los menores manejen una motocicleta", señaló la legisladora, al reiterar que no existen licencias para menores de edad y no se otorgarán, por lo que cualquier menor que circule sin licencia incurre en una falta.

Detalló que, aunque la sanción inicial puede ser una multa, en caso de que ocurra un accidente la responsabilidad legal será completamente de los padres, lo cual quedará claramente establecido en el Código Penal.

"Entendemos que en algunos casos la motocicleta es un medio de transporte para las familias, pero no es un medio de transporte legal para menores aquí en Coahuila", enfatizó Oyervides.

La diputada indicó que esta reforma surge luego de detectar que el 40 por ciento de los expedientes no resueltos corresponde a accidentes donde estuvieron involucrados menores de edad, situación que se identificó a partir de las multas aplicadas por los municipios.

Finalmente, puntualizó que con la reforma la Fiscalía del Estado actuará de oficio contra quienes tengan la titularidad o patria potestad de los menores que sean sorprendidos conduciendo motocicletas sin cumplir con la ley, buscando así reducir la impunidad y prevenir más accidentes.