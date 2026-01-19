Monclova mejora sus servicios: inicia obra de drenaje en calle Zaragoza

Con el objetivo de mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal arrancó la obra de reposición de drenaje en la calle Zaragoza, entre las calles Guerrero y San José. Esta acción en la colonia Estancias de Santa Ana se realiza con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y en coordinación con SIMAS Monclova–Frontera, así como el equipo Mejora Coahuila.

La obra contempla una inversión total de 2 millones 559 mil 896 pesos, beneficia a más de 1,000 habitantes y forma parte del esfuerzo conjunto que el Gobierno Municipal mantiene con SIMAS para fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad. Los trabajos a realizar incluyen la reposición del subcolector y descargas domiciliarias en la calle Zaragoza, así como la instalación de tubería para alcantarillado.

A nombre de los vecinos beneficiados, Telésforo Contreras de la Fuente expresó su agradecimiento: "Quiero agradecer al alcalde Carlos Villarreal por escucharnos y atender esta necesidad tan básica y tan sentida por los vecinos. Gracias también a SIMAS Monclova–Frontera y a su gerente, Eduardo Campos, por hacerse cargo de esta obra y venir a resolver un problema que ya urgía".

Durante el arranque de obra, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de atender necesidades prioritarias de la ciudadanía: "Estas obras son una muestra de que cuando escuchamos a la gente y trabajamos en equipo, los resultados llegan. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y en coordinación con SIMAS, seguimos impulsando acciones que dignifican la vida de las familias y fortalecen la infraestructura de nuestra ciudad", afirmó.

Acompañó al Alcalde el gerente de SIMAS Monclova–Frontera, Eduardo Campos Villarreal, quien refrendó el compromiso del organismo para ejecutar obras que garanticen servicios eficientes y de calidad. También estuvieron presentes la diputada local Guadalupe Oyervides y Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, SIMAS y la ciudadanía, promoviendo obras que mejoren los servicios públicos y consoliden un desarrollo ordenado y sostenible para todos.