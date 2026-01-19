Santa Teresita del Bosque Luna lucha por el sustento en Sabinas

SABINAS, COAH.- La señora Santa Teresita del Bosque Luna, habitante de la colonia Las Vírgenes, compartió su experiencia en la lucha diaria por el sustento de su hogar. Junto con su esposo, David Uribe Domínguez, se dedican a trabajar en diferentes obras, como limpiar patios y asear casas, para llevar comida a la mesa.

La cuesta de enero ha sido un desafío para la familia, ya que los precios de la canasta básica han aumentado. Sin embargo, doña Santa Teresita no se rinde y ha encontrado estrategias para sortear estos aumentos. "Trabajando aquí en casa lavando, barriendo patios y ya lo poquito que sacamos ya le hacemos", dijo.

La alimentación de la familia se basa en lo más indispensable: frijolitos, sopa y tortillas. La carne es un lujo que se permiten solo dos veces por semana. A pesar de las dificultades, doña Santa Teresita se muestra agradecida por el apoyo de su esposo y su determinación para seguir adelante.

La señora Teresita del Bosque Luna hace un llamado a las autoridades para que se creen más oportunidades de trabajo y se mejore la situación económica de las familias como la suya. "Que haya más trabajos y pues echarle ganas", dijo.

La historia de doña Santa Teresita es un ejemplo de la lucha diaria que enfrentan muchas familias en la región. A pesar de las dificultades, su determinación y resiliencia son un testimonio de la fuerza y el espíritu de la gente de Sabinas Coahuila.