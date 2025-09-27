Emoción y campeonato en la gran final de la Liga Premier de Nava

NAVA, COAH. – La emoción del futbol se vivió al máximo con la gran final de la Liga Premier de Nava, organizada por el profesor Rogelio Ervey García Niño, donde los equipos demostraron entrega, pasión y espíritu deportivo ante las familias que se dieron cita para apoyar desde las gradas.

En la Categoría A, Real Indepe levantó el campeonato tras un intenso partido que dejó como subcampeón a Yonkes Natos Boy´s. Mientras tanto, en la Categoría B, Atlético Napoleón se quedó con la gloria y Borregos ocupó el segundo lugar en un duelo lleno de adrenalina y buen futbol.

La jornada concluyó con la premiación al mejor portero de la temporada y a los campeones goleadores, reconociendo así el esfuerzo individual dentro de un torneo que reafirma la importancia de impulsar el deporte en la comunidad.

Más allá de los resultados, la final dejó momentos de convivencia y orgullo para jugadores, familias y aficionados, quienes celebraron juntos el cierre de una temporada inolvidable.