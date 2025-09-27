Emotiva Coronación 2025 en Nava destaca inclusión y talento

NAVA, COAH. – Con gran entusiasmo se llevó a cabo la Coronación 2025 en el marco del Mes de la Discapacidad, un evento que llenó de alegría y orgullo a las familias de Nava, donde la inclusión y el talento fueron los protagonistas de la velada.

El momento más esperado fue la coronación, en la que Yocelyn Riojas recibió la banda y la corona como Reina 2025, Juan Blas fue distinguido como Rey 2025 y Cristal de los Santos como Princesa 2025. Su entusiasmo, carisma y alegría hicieron vibrar al público presente.

La noche estuvo marcada por los aplausos, la emoción y la convivencia, reflejando que la verdadera riqueza de la comunidad está en valorar las diferencias y celebrar la diversidad que une a todos. La coronación se convirtió así en un símbolo de inclusión y respeto en la vida social y cultural de Nava.