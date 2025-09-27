Pelea entre alumnas del CBTIS 239 opaca jornada del Día Naranja en Nava

NAVA, COAH. – Una pelea entre dos estudiantes del CBTIS 239 se registró dentro del plantel, tan solo horas después de que personal del DIF ofreciera pláticas de concientización sobre la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Naranja, una jornada que promueve una vida libre de agresiones.

El hecho generó gran controversia, ya que quedó registrado en video y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo las alumnas comienzan una discusión, se retiran momentáneamente, pero son incitadas por otros estudiantes a continuar, hasta que terminan jalándose del cabello.

La escena provocó gritos y risas entre los presentes, dejando en evidencia la falta de conciencia pese a los esfuerzos institucionales por prevenir la violencia escolar. El profesor Peña intervino de inmediato para separarlas, recibiendo apoyo de más alumnos que evitaron que la riña escalara.

Se espera que en los próximos días se definan las sanciones correspondientes. Por su parte, autoridades educativas reiteraron la importancia de fortalecer la cultura del respeto, los valores y la prevención de la violencia entre la juventud.