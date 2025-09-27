Jóvenes de Morelos brillan rumbo al Campeonato Estatal de Rodeo FMR

MORELOS, COAH. – Orgullosamente originarias de Morelos, las talentosas Analy Pérez y Salma Valdez han demostrado su alto nivel competitivo en el mundo del rodeo, clasificando al Campeonato Estatal FMR, que se celebrará el próximo 27 de septiembre en la Arena La Mission de Ciudad de Múzquiz.

Analy Pérez, con destacadas actuaciones en carrera de barriles, carrera entre polos, amarre de chiva y lazo en falso, suma un nuevo logro a su carrera tras haberse coronado campeona a nivel nacional e internacional en competencia por equipos.

Por su parte, Salma Valdez, de apenas 15 años, también ha dejado huella en el campeonato regional, sobresaliendo en vaquera completa, carrera de barriles, carrera entre polos y lazo en falso, lo que le valió su pase al estatal donde representará con orgullo a su municipio.

El entusiasmo y la pasión de ambas jóvenes han emocionado a toda la comunidad, que las reconoce como un ejemplo de disciplina, talento y dedicación. Sus logros reflejan el impulso del rodeo entre la juventud de Morelos y consolidan su posición como promesas del deporte regional.