Frichem: Ana Laura Márquez denuncia condiciones de perros rescatados

El hallazgo de presuntos narcóticos durante el cateo realizado en la Fundación Frichem genera gran preocupación entre organizaciones animalistas, que cuestionan las condiciones en las que permanecían los perros y la actuación de los responsables del albergue.

Ana Laura Márquez, presidenta de la Fundación Milma, mencionó que, además de las condiciones de salud en que fueron encontrados los animales, la presencia de droga en el inmueble representa un elemento que deberá ser esclarecido por las autoridades en la investigación.

La presidenta de la fundación informó que la organización presentó una denuncia contra el cuidador y los directivos de Frichem, luego de ingresar al inmueble con autorización judicial para retirar y resguardar a los animales.

Explicó que existen dos denuncias relacionadas con el caso. Una fue presentada en Castaños por los propietarios de Lía, la perrita extraviada que derivó en la orden de cateo, y otra que presentó la Fundación Milma tras observar las condiciones en que se encontraban los perros.

Indicó que las investigaciones continúan y consideró que la directora de esta fundación también debe responder por las responsabilidades que tenía sobre el funcionamiento del lugar. "Ella es al fin y al cabo la que autoriza quién entra, quién sale, quién cuida", indicó.

En cuanto al comunicado que emitió la Fundación Frichem, en el que aseguró que algunos animales ingresaron al refugio en condiciones precarias y que cuenta con pruebas para acreditar su versión, Márquez pidió a sus responsables presentarse ante las autoridades. "Espero que sí se presenten, espero que sí, dice que tiene cómo comprobar, pues que se presenten", manifestó.

La presidenta de Fundación Milma cuestionó que los perros permanecieran juntos y sostuvo que las asociaciones dedicadas al rescate animal deben cumplir protocolos de atención. Explicó que, de acuerdo con su experiencia, los animales deben recibir primero atención veterinaria y, posteriormente, permanecer en un área de cuarentena, separados de los ejemplares sanos.

Márquez consideró que el comunicado de Frichem no aporta elementos suficientes para esclarecer la situación. "Para nosotros, francamente, no tiene ninguna trascendencia legal, porque no dijo absolutamente nada", señaló.