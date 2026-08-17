Carlos Villarreal supervisa obras de infraestructura en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó esta semana el arranque y supervisión de obras de infraestructura hidráulica, drenaje y pavimentación, con una inversión superior a 14 millones de pesos, mientras Monclova registró 100 % de ocupación hotelera durante dos fines de semana consecutivos.

Inversión en infraestructura en Monclova

Las acciones de infraestructura contemplan la rehabilitación de líneas de agua y redes de drenaje en las colonias Guerrero, Héroes del 47, San Francisco, Las Esperanzas, Fraccionamiento Francisco I. Madero y zona centro.

Los trabajos se realizan en las calles Durango, Álamo, Plan de Ayala, Eulalio Gutiérrez, Torreón, Hidalgo, Alfredo Paredes y Juan Sarabia. Asimismo, el alcalde supervisó los trabajos de pavimentación en la calle 46, de la colonia 21 de Marzo, y en Alamillos, de la colonia El Roble.

Impacto en la economía local

A la par de la inversión en infraestructura, la ciudad reportó 100 % de ocupación hotelera durante dos fines de semana consecutivos, impulsada por actividades como el Rally Coahuila 1000. El movimiento generó beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios de Monclova.

"Estamos trabajando para que Monclova avance en infraestructura y también en generación de actividad económica. La ocupación hotelera al 100 por ciento demuestra que nuestra ciudad tiene capacidad para recibir grandes eventos y generar beneficios para nuestros comerciantes y prestadores de servicios. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez seguiremos trabajando en equipo para que Monclova siga creciendo", señaló Villarreal.

El gobierno municipal refrendó su compromiso de mantener la coordinación con el gobierno del estado, el sector empresarial y la ciudadanía para impulsar obras, fortalecer la economía y consolidar el desarrollo de Monclova.