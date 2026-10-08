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Coahuila

Alumnos del CAM 20 de Allende participan en encuentro deportivo

Treinta y siete alumnos del CAM 20 viajaron a Nueva Rosita para convivir y participar en actividades deportivas con otros centros de atención múltiple.

Por Staff / La Voz - 08 octubre, 2026 - 12:22 p.m.
Alumnos del CAM No. 20 de Allende viajaron a Nueva Rosita para participar en el encuentro deportivo.
Alumnos del CAM No. 20 de Allende viajaron a Nueva Rosita para participar en el encuentro deportivo.
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      ALLENDE, Coahuila - Un grupo de 37 alumnos del CAM No. 20 de Allende viajó a Nueva Rosita para participar en un encuentro deportivo entre estudiantes de distintos Centros de Atención Múltiple de la región, en una jornada enfocada en la convivencia y la inclusión.

      Los estudiantes acudieron acompañados por 13 maestros, quienes permanecieron con ellos durante las actividades programadas para brindarles apoyo y acompañamiento. El encuentro les permitió salir de su entorno cotidiano, convivir con otros alumnos, hacer nuevos amigos y participar en actividades deportivas.

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      La jornada contó con el respaldo del Club Rotario de Nueva Rosita y con apoyo para el traslado de la delegación de Allende. Para los alumnos, la actividad representa una oportunidad de convivencia, diversión y participación, además de fortalecer los lazos entre las comunidades educativas de los distintos CAM de la región.

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