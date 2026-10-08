Alumnos del CAM 20 de Allende participan en encuentro deportivo
Treinta y siete alumnos del CAM 20 viajaron a Nueva Rosita para convivir y participar en actividades deportivas con otros centros de atención múltiple.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
ALLENDE, Coahuila - Un grupo de 37 alumnos del CAM No. 20 de Allende viajó a Nueva Rosita para participar en un encuentro deportivo entre estudiantes de distintos Centros de Atención Múltiple de la región, en una jornada enfocada en la convivencia y la inclusión.
Los estudiantes acudieron acompañados por 13 maestros, quienes permanecieron con ellos durante las actividades programadas para brindarles apoyo y acompañamiento. El encuentro les permitió salir de su entorno cotidiano, convivir con otros alumnos, hacer nuevos amigos y participar en actividades deportivas.
La jornada contó con el respaldo del Club Rotario de Nueva Rosita y con apoyo para el traslado de la delegación de Allende. Para los alumnos, la actividad representa una oportunidad de convivencia, diversión y participación, además de fortalecer los lazos entre las comunidades educativas de los distintos CAM de la región.