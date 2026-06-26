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Coahuila

Adultos mayores de Villa Unión fortalecen la convivencia en encuentro regional

Participaron en actividades recreativas junto a grupos de Nava y Morelos, promoviendo la integración, el bienestar y un envejecimiento activo.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 junio, 2026 - 03:01 p.m.
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      VILLA UNIÓN, COAH.– Integrantes del grupo de Adultos Mayores de Villa Unión disfrutaron de una jornada recreativa en la Quinta Lupita, ubicada en el municipio de Nava, donde convivieron con personas adultas mayores de Morelos y del municipio anfitrión.

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      Durante el encuentro, los asistentes participaron en actividades como juegos de lotería, baile, activación física y dinámicas de convivencia. Además, compartieron alimentos y disfrutaron de las instalaciones recreativas en un ambiente de compañerismo y sana convivencia.

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      Actividades recreativas para adultos mayores

      Este tipo de encuentros promueve un envejecimiento activo al ofrecer espacios para la recreación, la integración social y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre personas adultas mayores de distintos municipios de la región.

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      Importancia de la convivencia

      Los participantes coincidieron en que estas actividades representan una oportunidad para salir de la rutina, convivir con nuevas personas y compartir experiencias que contribuyen a mejorar su bienestar físico y emocional.

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