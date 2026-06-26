Remodelación del arco de Allende divide opiniones entre la ciudadanía

ALLENDE, COAH.– La remodelación del arco ubicado en la entrada principal del municipio de Allende ha generado opiniones encontradas entre los habitantes, quienes cuestionan la inversión realizada al considerar que existen otras necesidades prioritarias para la población.

Opiniones divididas sobre la inversión

En los últimos días, ciudadanos han manifestado su inconformidad al señalar que el arco no requería una rehabilitación inmediata, mientras que problemas como el deterioro de calles, el drenaje, el alumbrado público y otros servicios básicos deberían recibir mayor atención.

Reacciones en redes sociales

El tema ha cobrado fuerza entre la población y, además de los comentarios en distintos espacios, han comenzado a circular imágenes y memes relacionados con la remodelación del acceso al municipio, reflejando el sentir de un sector de la ciudadanía respecto a la obra.

Aunque existen posturas divididas, una parte de los habitantes coincide en que las inversiones públicas deberían priorizar la atención de las necesidades que impactan de manera directa la calidad de vida de las familias allendenses.