¿Cómo hacer una portada estilo Taylor Swift con tu cara en IA?

CIUDAD DE MÉXICO – La Inteligencia Artificial (IA) ha desatado una nueva tendencia en redes sociales, permitiendo a los swifties y aficionados al diseño crear portadas de álbumes personalizadas con su propio rostro, emulando la estética de la superestrella Taylor Swift. Gracias a herramientas digitales como Gemini de Google, los usuarios pueden generar imágenes hiperrealistas que simulan ser portadas de álbumes como Midnights, 1989 o Folklore.

Esta tendencia, que fusiona el fanatismo musical con la tecnología, permite a cualquier persona, sin necesidad de ser un experto en diseño gráfico, convertirse en el protagonista de su propio disco. La clave para lograr resultados profesionales radica en el uso de prompts detallados que guían a la IA para replicar los elementos visuales distintivos de cada era de Taylor Swift.

Guía paso a paso y los "Prompts secretos"

El proceso para generar estas imágenes se realiza utilizando la herramienta de Inteligencia Artificial de Google. Los pasos son sencillos:

Acceder a Gemini: Abrir la aplicación o el navegador y asegurarse de iniciar sesión con la cuenta de Google.

Escribir el comando: Utilizar el icono de lápiz para ingresar el comando (prompt) que describa el estilo deseado, añadiendo la indicación de generar la imagen a partir de una fotografía personal.

La calidad del resultado depende de la precisión del prompt. Por ejemplo, para replicar la estética nostálgica y otoñal de Folklore o Evermore, la descripción debe incluir elementos como la iluminación suave, el contraste en blanco y negro, la neblina, los abrigos de lana y las poses introspectivas. Para el álbum Midnights, se requiere un retrato íntimo y cinematográfico que simule el brillo de un encendedor en la oscuridad.

Riesgos y recomendaciones de la IA

Aunque la creación de estas portadas es legal para uso personal o entretenimiento, expertos en seguridad cibernética han advertido sobre los riesgos de la IA generativa. Entre los peligros más comunes se encuentran el posible robo de información sensible, la filtración de fotografías, y el uso no autorizado de los datos biométricos del usuario para suplantación de identidad. Se recomienda a los usuarios ser cautelosos con las herramientas que utilizan y evitar la comercialización de las imágenes generadas, ya que violaría los derechos de autor de la artista.

Para garantizar un diseño convincente, se aconseja añadir detalles de posproducción en los prompts, como la textura de papel, vinilo o grano fotográfico, así como elementos de diseño como logos de disqueras falsos o la etiqueta de "Parental Advisory".