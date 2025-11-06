Entregan nueva aula en jardín de niños de Morelos dentro del programa Mejora tu Escuela

MORELOS, COAH.– Con gran entusiasmo se realizó la entrega de una nueva aula en el Jardín de Niños Lic. Jaime Torres Bodet, como parte del programa Mejora tu Escuela, que impulsa el Gobierno del Estado para transformar y dignificar los espacios educativos.

Durante el evento se llevó a cabo el corte de listón simbólico con la presencia de personal docente, madres de familia y representantes del programa estatal Mejora Coahuila, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la educación desde la primera infancia.

Con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ofrecer espacios dignos y seguros donde niñas y niños puedan aprender, disfrutar y desarrollarse en un entorno adecuado para su crecimiento integral.