Comercios del Centro de Monclova cierran por Semana Santa; disminuye la actividad en la zona.

Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, diversos establecimientos comerciales del primer cuadro de la ciudad han comenzado a suspender actividades, colocando avisos visibles en sus accesos donde informan a la clientela sobre su fecha de regreso.

Desde este día, negocios ubicados en Ignacio Zaragoza, Miguel Hidalgo de la Fuente, Miguel Blanco y otras calles muestran sus cortinas metálicas abajo acompañadas de carteles en los que se leen mensajes como "Cerrado por vacaciones" o "Regresamos el 13 de abril" y, en algunos casos, hasta el 19 de abril.

Cierre de locales por vacaciones

El cierre de locales es parte de una práctica común durante esta temporada, en la que comerciantes optan por tomar un receso aprovechando la disminución en la actividad económica que se registra durante la Semana Santa.

Este comportamiento ya comienza a reflejarse en el entorno urbano, donde se percibe una baja en el flujo de peatones en la Zona Centro, especialmente en vialidades con alta afluencia.

Reapertura gradual de negocios

Aunque las fechas de reapertura varían entre establecimientos, la mayoría coincide en que el cierre responde al periodo vacacional, lo que genera un panorama de menor movimiento en comparación con semanas anteriores. Se espera que la actividad comercial se reactive de manera gradual una vez concluido el periodo de asueto, conforme los negocios retomen operaciones en los días posteriores.