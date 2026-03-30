El 31 de marzo en Minas de Barroterán conmemorarán 57 aniversario de la tragedia en Minera Guadalupe

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Será mañana martes 31 de marzo cuando se lleve a cabo la ceremonia luctuosa para conmemorar el 57 aniversario de la muerte de 153 mineros en la minera Guadalupe, informó el profesor Rogelio Obregón Galarza.

El acto busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en uno de los episodios más dolorosos de la historia minera de la Región Carbonífera un 31 de marzo de 1969.

Ceremonia en Barroterán

Como cada año, familiares de los trabajadores fallecidos se reunirán en el monumento erguido en honor a los mineros caídos, ubicado en la plaza principal del mineral.

Ahí, los deudos rendirán homenaje a los llamados héroes del carbón, cuya labor marcó profundamente la identidad de esta comunidad y sus habitantes.

La ceremonia está programada para iniciar en punto de las 10:00 horas y contará con la presencia de autoridades municipales, quienes acompañarán a las familias en este acto de respeto y recuerdo. Se prevé que representantes de distintas áreas del ayuntamiento participen en la guardia de honor.

Homenaje a los mineros caídos

Cabe destacar que, en días recientes, personal de la coordinación de la comunidad llevó a cabo trabajos de rehabilitación en el monumento. El objetivo, ofrecer un espacio digno para las familias que acuden cada año a recordar a sus seres queridos.

Como parte de la conmemoración, se oficiará una misa en memoria de los mineros, la cual estará a cargo de un sacerdote de la comunidad. Este acto religioso refuerza el sentido de unión y reconocimiento hacia quienes perdieron la vida en la mina Guadalupe.