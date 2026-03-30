Accidente de automóvil deja heridos en carretera 57

ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.- Una aparente dormitada al volante provocó que un automóvil compactó terminara volcado y dejara a dos hombres lesionados la tarde de ayer sobre la carretera federal 57, en el tramo Sabinas–Monclova, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas, a la altura del kilómetro 32, cuando José Luis Camarillo García, de 66 años y originario de Piedras Negras, conducía un Chevrolet Spark color gris rumbo a Monclova. Viajaba acompañado por José Hidalgo, de 45 años, vecino de Allende.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido momentáneamente el control de la unidad tras quedarse dormido mientras manejaba, lo que provocó que el vehículo saliera de la cinta asfáltica y terminara volcado sobre uno de sus costados.

Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron de inmediato la emergencia, lo que permitió la llegada de paramédicos de Protección Civil de Escobedo, quienes brindaron atención prehospitalaria al copiloto, quien fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para tomar conocimiento, abanderar la zona y ordenar el retiro del vehículo siniestrado, que resultó con severos daños.

El tránsito se vio parcialmente afectado durante varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y remoción del automóvil.