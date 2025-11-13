Inauguran moderna obra hidráulica en Villa Unión con inversión de más de 26 millones de pesos

VILLA UNIÓN, COAH.– El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó este martes la entrega de una importante obra de infraestructura hidráulica en el municipio de Villa Unión, con una inversión superior a los 26 millones de pesos, en beneficio de más de 5,400 habitantes.

El proyecto incluye la construcción de un tanque metálico elevado con capacidad de 500 metros cúbicos, líneas de conducción desde el manantial "Los Carrizos" hasta la red de distribución municipal, así como el equipamiento electromecánico necesario para garantizar un abasto constante de agua potable.

"Entre el año pasado y este año son casi 5 millones de dólares, es decir, cerca de 100 millones de pesos en obras de agua que hicimos junto con Constellation Brands. En Villa Unión son 27 millones, lo que equivale a tres veces el presupuesto anual del municipio para obras", destacó Jiménez Salinas durante su mensaje.

¿Qué impacto tendrá la obra en la comunidad?

El mandatario estuvo acompañado por el alcalde Mario Humberto González Vela, el alcalde de Nava Iván Ochoa Rodríguez, el diputado local Sergio Zenón Velázquez Vázquez y representantes de Constellation Brands, empresa que cofinanció el proyecto.

Con esta obra, el Gobierno de Coahuila busca fortalecer el suministro de agua en la región de los Cinco Manantiales y reafirmar la alianza entre el Estado, los municipios y la iniciativa privada. "Aquí, como buenos norteños, vamos puro para adelante, a pasos de gigante", expresó el gobernador.

¿Cuál es la importancia de esta inversión?

La inversión en infraestructura hidráulica no solo mejora el acceso al agua, sino que también promueve el desarrollo sostenible de la región. La colaboración con Constellation Brands resalta la importancia de las alianzas entre el sector público y privado para abordar las necesidades básicas de la población.

Esta obra representa un paso significativo hacia la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Villa Unión, asegurando un suministro de agua confiable y constante para el futuro.