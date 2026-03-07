Contactanos
Coahuila

Entregan 452 becas de excelencia a estudiantes de preparatoria en Allende

El apoyo fue otorgado a alumnos de CECYTEC, COBAC y la Escuela de Bachilleres Jaime Lozano.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 marzo, 2026 - 11:29 a.m.
Entregan 452 becas de excelencia a estudiantes de preparatoria en Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah. — Un total de 452 becas de excelencia académica fueron entregadas a estudiantes con promedio superior a 8 de los planteles CECYTEC, COBAC y la Escuela de Bachilleres Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides, como parte del programa de Redondeo de Súper Gutiérrez.

      El apoyo fue posible gracias a las aportaciones de clientes que participaron en el redondeo, iniciativa que convierte pequeñas donaciones en oportunidades para que jóvenes continúen con su formación académica.

      Placeholder

      Importancia del apoyo educativo

      Durante la entrega se reconoció el esfuerzo de los estudiantes, así como la participación de directivos educativos y representantes de la Fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez, A.C., quienes destacaron la importancia de impulsar la educación como base para el futuro de la comunidad.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados