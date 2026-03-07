Entregan 452 becas de excelencia a estudiantes de preparatoria en Allende

Allende, Coah. — Un total de 452 becas de excelencia académica fueron entregadas a estudiantes con promedio superior a 8 de los planteles CECYTEC, COBAC y la Escuela de Bachilleres Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides, como parte del programa de Redondeo de Súper Gutiérrez.

El apoyo fue posible gracias a las aportaciones de clientes que participaron en el redondeo, iniciativa que convierte pequeñas donaciones en oportunidades para que jóvenes continúen con su formación académica.

Importancia del apoyo educativo

Durante la entrega se reconoció el esfuerzo de los estudiantes, así como la participación de directivos educativos y representantes de la Fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez, A.C., quienes destacaron la importancia de impulsar la educación como base para el futuro de la comunidad.