Estruendo sorprende a Cinco Manantiales y podría estar relacionado con el regreso de Starship de SpaceX

ESTRUENDO QUE SORPRENDIÓ A CINCO MANANTIALES ESTARÍA RELACIONADO CON EL REGRESO DE STARSHIP DE SPACEX

El ruido, que fue percibido en Nava y otros municipios de la región, coincide con la trayectoria de reentrada de la nave de SpaceX sobre el norte de México.

Posible origen del estruendo

NAVA, Coahuila.- Un fuerte estruendo que sorprendió a habitantes de Nava y otros municipios de la región Cinco Manantiales estaría relacionado con el regreso a la Tierra de Starship, la nave espacial desarrollada por la compañía estadounidense SpaceX, cuya trayectoria de reentrada contempló el norte de México.

El fenómeno fue percibido como una explosión o un fuerte trueno, lo que generó inquietud entre habitantes de distintas localidades. Sin embargo, una posible explicación se encuentra en los estampidos sónicos que producen las aeronaves y naves espaciales cuando viajan a velocidades superiores a la del sonido.

Impacto en la región

La coincidencia con la operación de SpaceX llamó la atención debido a que Starship realizó su regreso desde la órbita terrestre hacia Texas, después de una misión de prueba. Durante su reentrada, la nave atravesó la atmósfera a velocidades supersónicas, condiciones que pueden generar ondas de presión capaces de escucharse a grandes distancias.

Aunque la trayectoria de la nave coincide con la zona donde se reportó el estruendo, hasta el momento no existe una confirmación específica de que el ruido escuchado en Cinco Manantiales haya sido provocado por Starship.

El acontecimiento puso de manifiesto cómo las operaciones espaciales realizadas desde el sur de Texas pueden tener efectos perceptibles en comunidades del norte de Coahuila, particularmente cuando las naves regresan a la Tierra.