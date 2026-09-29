Consternación en los cuerpos de emergencia por asesinato de joven paramédico

MORELOS, COAH. — Consternación entre integrantes de los cuerpos de emergencia de la región generó el asesinato de Jesús Ernesto Onofre, joven paramédico de 23 años que inició su formación en Morelos y perdió la vida recientemente en Tijuana, Baja California.

El joven comenzó su preparación dentro de los cuerpos de emergencia cuando tenía apenas 16 años, desarrollando desde entonces una vocación por ayudar a quienes enfrentaban alguna situación de emergencia.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

José Raúl Garza García Tron, titular de Bomberos de Allende, recordó a Jesús Ernesto como una persona dinámica, entusiasta y comprometida con las labores de auxilio, y destacó la trayectoria que construyó desde sus primeros años como integrante de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con compañeros del joven, Jesús Ernesto habría sido víctima de un intento de robo de su camioneta en Tijuana, durante el cual recibió un disparo que posteriormente le causó la muerte. El caso quedó en manos de las autoridades de Baja California para el esclarecimiento de los hechos.

Reacciones de la comunidad

Tras emigrar a Baja California, el joven continuó trabajando en el área de atención a emergencias, llevando consigo la preparación y experiencia que había adquirido en la región de los Cinco Manantiales.

La noticia generó muestras de solidaridad entre paramédicos, bomberos y rescatistas de la región, quienes expresaron sus condolencias a familiares y amigos. Sus compañeros también hicieron un llamado a las autoridades para que esclarezcan el homicidio y localicen a los responsables.