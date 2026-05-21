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Coahuila

Estudiantes de COBAC Nava rehabilitan áreas verdes del bulevar Constant Derbez

Alumnos participaron en labores de limpieza y concientización ambiental como parte de un proyecto comunitario.

Por Alberto Ibarra Riojas - 21 mayo, 2026 - 02:58 p.m.
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      Nava, Coah.– Estudiantes de cuarto semestre del Telebachillerato Comunitario COBAC Nava participaron en el proyecto "Mejora del Entorno Comunitario", mediante el cual realizaron trabajos de rehabilitación en las áreas verdes del bulevar Constant Derbez Torres.

      Acciones de los estudiantes

      Como parte de las actividades de la materia de Desarrollo Comunitario, impartida por la profesora Daniela Martínez Alvarado, las y los alumnos efectuaron labores de limpieza, encalado de árboles y colocación de murales con mensajes enfocados en el cuidado del medio ambiente y la reducción de velocidad.

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      Importancia de la participación estudiantil

      Los jóvenes señalaron la importancia de involucrarse en acciones que beneficien directamente a la comunidad, especialmente en espacios públicos que diariamente son utilizados por familias y automovilistas del municipio.

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      Este tipo de actividades busca fortalecer entre la ciudadanía el sentido de responsabilidad sobre el entorno, además de fomentar la participación estudiantil en proyectos que contribuyan a mantener una ciudad más limpia, ordenada y consciente del cuidado ambiental.

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