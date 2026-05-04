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Coahuila

Robo en jardín Cuauhtémoc enciende preocupación en Nava

Vecinos y padres alarmados por robo en jardín Cuauhtémoc. Autoridades piden apoyo ciudadano para resolver el caso.

Por Alberto Ibarra Riojas - 04 mayo, 2026 - 05:46 p.m.
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      Nava, Coah.- Un robo en el jardín de niños Cuauhtémoc, ubicado en la zona del Encino, volvió a encender la preocupación entre vecinos y padres de familia, luego de que sujetos desconocidos rompieran una pared para ingresar al plantel y sustraer una pantalla, además de causar diversos daños materiales.

      El caso, que ya suma al menos dos hechos con un modus operandi similar, evidenció no solo la vulnerabilidad de las escuelas, sino también la limitada respuesta preventiva, ya que el propio alcalde reconoció que se requiere el apoyo ciudadano para avanzar en las investigaciones, solicitando videos y denuncias formales para poder proceder legalmente.

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      Acciones de la autoridad

      Durante la visita al plantel, también se hizo énfasis en que, sin denuncia, los responsables no pueden ser retenidos, lo que refleja una constante señalada por la ciudadanía: detenciones que no prosperan. A la par, se anunció un incremento en rondines nocturnos y revisiones a personas en horarios de madrugada, medida que, aunque busca reforzar la seguridad, genera inquietud por posibles excesos.

      Impacto en la comunidad

      Mientras tanto, trabajadores municipales realizaron acciones emergentes para reparar el daño en la infraestructura y garantizar el regreso a clases, en medio del reclamo de padres de familia que exigen no solo soluciones inmediatas, sino estrategias efectivas que eviten que la delincuencia continúe afectando espacios educativos.

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