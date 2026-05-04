Motociclista lesionado tras accidente en Sabinas

Sabinas, Coahuila. — Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado en pleno centro de la ciudad, en el cruce de las calles Lamadrid y Epifanio Ramos, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron una camioneta de color blanco y una motocicleta utilizada para el servicio de reparto, cuyo conductor llevó la peor parte tras el impacto. Testigos en el lugar señalaron que el choque ocurrió de manera repentina, lo que impidió a los involucrados evitar la colisión.

El motociclista, quien se desempeña como repartidor de motomandados, resultó con diversas lesiones, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria.

Tras ser estabilizado en el lugar, el lesionado fue trasladado a un hospital de la localidad para su valoración médica, donde se reporta que permanece bajo observación. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos de tránsito municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades.