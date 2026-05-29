Alumnos del CBTIS 239 llenan de color y diversión las calles de Nava con desfile chusco

NAVA, COAH.- Entre música, disfraces y mucho entusiasmo, este viernes se realizó el tradicional desfile chusco organizado por alumnos del CBTIS 239 como parte de las actividades para celebrar el Día del Estudiante, recorriendo diversas calles de la ciudad ante la mirada de familias y ciudadanos.

Durante el desfile, las y los estudiantes participaron con originales caracterizaciones, representando distintos personajes y temáticas con humor e ingenio, lo que generó aplausos y un ambiente festivo entre quienes acudieron a disfrutar del recorrido.

El desfile chusco del CBTIS 239 reunió a familias y ciudadanos en un ambiente festivo.

La actividad destacó por promover la convivencia entre jóvenes, docentes y ciudadanía, además de brindar un espacio de expresión artística y recreativa para la comunidad estudiantil de la institución.

Los estudiantes mostraron su creatividad con disfraces originales y actuaciones humorísticas.

Familias, amistades y ciudadanos acompañaron a los alumnos durante el recorrido, reconociendo el entusiasmo y dedicación mostrados en cada una de las presentaciones realizadas durante esta celebración estudiantil.