Contactanos
Coahuila

Alumnos del CBTIS 239 llenan de color y diversión las calles de Nava con desfile chusco

El tradicional desfile chusco del CBTIS 239 en Nava, Coahuila reúne música, disfraces y entusiasmo en honor al Día del Estudiante.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 mayo, 2026 - 02:22 p.m.
Alumnos del CBTIS 239 llenan de color y diversión las calles de Nava con desfile chusco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH.- Entre música, disfraces y mucho entusiasmo, este viernes se realizó el tradicional desfile chusco organizado por alumnos del CBTIS 239 como parte de las actividades para celebrar el Día del Estudiante, recorriendo diversas calles de la ciudad ante la mirada de familias y ciudadanos.

      Durante el desfile, las y los estudiantes participaron con originales caracterizaciones, representando distintos personajes y temáticas con humor e ingenio, lo que generó aplausos y un ambiente festivo entre quienes acudieron a disfrutar del recorrido.

      Placeholder

      El desfile chusco del CBTIS 239 reunió a familias y ciudadanos en un ambiente festivo.

      La actividad destacó por promover la convivencia entre jóvenes, docentes y ciudadanía, además de brindar un espacio de expresión artística y recreativa para la comunidad estudiantil de la institución.

      Placeholder

      Los estudiantes mostraron su creatividad con disfraces originales y actuaciones humorísticas.

      Familias, amistades y ciudadanos acompañaron a los alumnos durante el recorrido, reconociendo el entusiasmo y dedicación mostrados en cada una de las presentaciones realizadas durante esta celebración estudiantil.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados