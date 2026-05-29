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Coahuila

Capturan y reubican serpiente hallada dentro de vivienda en Allende

Bomberos atendieron el reporte durante la madrugada y evitaron riesgos para los habitantes.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 mayo, 2026 - 02:05 p.m.
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      ALLENDE, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron durante la madrugada de este viernes un reporte ciudadano por la presencia de una serpiente al interior de un domicilio ubicado en la colonia Manantial, luego de que los habitantes detectaran al reptil dentro de la vivienda.

      Al arribar al lugar, el personal operativo implementó un protocolo de búsqueda y captura segura, logrando controlar y asegurar al ejemplar sin que se registraran personas lesionadas ni daños al animal, evitando así riesgos para la familia afectada.

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      De acuerdo con información proporcionada por el director de Bomberos, José Raúl Garza Tron, durante la temporada de calor aumenta el avistamiento de reptiles en zonas habitacionales debido a la búsqueda de espacios frescos y húmedos.

      Tras concluir las maniobras, la serpiente fue trasladada y liberada posteriormente en un área despoblada y segura, mientras que se exhortó a la ciudadanía a no intentar capturar este tipo de fauna silvestre por cuenta propia y solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia.

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