Expo Nopal 2026 llena de música y baile el Centro Histórico de Nava

NAVA, COAH.- El Centro Histórico de Nava se llenó de música, baile y ambiente familiar durante las actividades culturales de la Expo Nopal 2026, donde alumnos de la Escuela Miguel Hidalgo y del grupo Gymnasti-k Nava ofrecieron diversas presentaciones artísticas.

Niñas, niños y jóvenes participaron con entusiasmo en distintos números coreográficos que fueron reconocidos con aplausos por parte de las familias y visitantes que acudieron a disfrutar del programa recreativo organizado dentro de la Expo.

Las actividades permitieron fortalecer la convivencia entre la comunidad, además de brindar un espacio para que los participantes mostraran su talento y dedicación frente al público reunido en el corazón del municipio.

Madres y padres de familia, así como maestras, maestros y ciudadanía en general, acompañaron y respaldaron las presentaciones, contribuyendo al ambiente festivo y cultural que se vive durante esta edición de la Expo Nopal.