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Coahuila

Expo Nopal 2026 llena de música y baile el Centro Histórico de Nava

Estudiantes y grupos artísticos locales protagonizan una jornada cultural con ambiente familiar y gran participación ciudadana.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 mayo, 2026 - 02:18 p.m.
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      NAVA, COAH.- El Centro Histórico de Nava se llenó de música, baile y ambiente familiar durante las actividades culturales de la Expo Nopal 2026, donde alumnos de la Escuela Miguel Hidalgo y del grupo Gymnasti-k Nava ofrecieron diversas presentaciones artísticas.

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      Niñas, niños y jóvenes participaron con entusiasmo en distintos números coreográficos que fueron reconocidos con aplausos por parte de las familias y visitantes que acudieron a disfrutar del programa recreativo organizado dentro de la Expo.

      Las actividades permitieron fortalecer la convivencia entre la comunidad, además de brindar un espacio para que los participantes mostraran su talento y dedicación frente al público reunido en el corazón del municipio.

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      Madres y padres de familia, así como maestras, maestros y ciudadanía en general, acompañaron y respaldaron las presentaciones, contribuyendo al ambiente festivo y cultural que se vive durante esta edición de la Expo Nopal.

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