Líder nacional del Partido Verde respalda a Enrique "Kike" Sánchez como candidato a diputado

El líder nacional del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, respaldó la candidatura de Enrique "Kike" Sánchez como candidato a diputado por el Distrito 6 al Congreso del Estado de Coahuila.

Durante su visita a Monclova, Arturo Escobar señaló que el mejor perfil para representar y ganar la diputación del Distrito 6 es Enrique Sánchez, destacando que es una persona de trabajo, honesta y de resultados.

Además, afirmó que Enrique Sánchez representa verdaderamente los principios de la Cuarta Transformación y que su trayectoria en el servicio público respalda el compromiso que tiene con la ciudadanía.

Apoyo ciudadano a la candidatura

El dirigente nacional del PVEM agregó que durante la campaña se ha demostrado el respaldo de la gente hacia el proyecto de Enrique Sánchez, reflejado en la aceptación y apoyo ciudadano que ha recibido en todo el distrito.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a votar con libertad y conciencia:

"No se dejen engañar por los programas sociales, por las dádivas, por los regalos o por las despensas; valoren de verdad a los hombres y mujeres que son sus candidatos y a partir de ahí tomen una decisión en estas elecciones", puntualizó.

Compromiso con la Cuarta Transformación

Finalmente, Arturo Escobar aseguró que Enrique "Kike" Sánchez representa un perfil ciudadano y comprometido verdaderamente con la gente, a diferencia de otros actores políticos señalados por diversos antecedentes y conflictos que no representan los valores de la Cuarta Transformación.