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Coahuila

Líder nacional del Partido Verde respalda a Enrique "Kike" Sánchez como candidato a diputado

El dirigente nacional del PVEM destacó la trayectoria, honestidad y compromiso ciudadano del aspirante al Congreso del Estado.

Por Redaccion La Voz - 29 mayo, 2026 - 11:43 a.m.
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      El líder nacional del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, respaldó la candidatura de Enrique "Kike" Sánchez como candidato a diputado por el Distrito 6 al Congreso del Estado de Coahuila.

      Durante su visita a Monclova, Arturo Escobar señaló que el mejor perfil para representar y ganar la diputación del Distrito 6 es Enrique Sánchez, destacando que es una persona de trabajo, honesta y de resultados.

      Además, afirmó que Enrique Sánchez representa verdaderamente los principios de la Cuarta Transformación y que su trayectoria en el servicio público respalda el compromiso que tiene con la ciudadanía.

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      Apoyo ciudadano a la candidatura

      El dirigente nacional del PVEM agregó que durante la campaña se ha demostrado el respaldo de la gente hacia el proyecto de Enrique Sánchez, reflejado en la aceptación y apoyo ciudadano que ha recibido en todo el distrito.

      Asimismo, exhortó a los ciudadanos a votar con libertad y conciencia:

      "No se dejen engañar por los programas sociales, por las dádivas, por los regalos o por las despensas; valoren de verdad a los hombres y mujeres que son sus candidatos y a partir de ahí tomen una decisión en estas elecciones", puntualizó.

      Compromiso con la Cuarta Transformación

      Finalmente, Arturo Escobar aseguró que Enrique "Kike" Sánchez representa un perfil ciudadano y comprometido verdaderamente con la gente, a diferencia de otros actores políticos señalados por diversos antecedentes y conflictos que no representan los valores de la Cuarta Transformación.

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