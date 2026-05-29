Joven de Morelos, Coahuila, clasifica a Mundial de Rodeo tras destacar en campeonato nacional

MORELOS, COAH.- Con apenas 15 años, la joven Salma Valdez Pérez logró poner en alto el nombre de Morelos y de Coahuila tras obtener el segundo lugar en la disciplina de Carrera de Barriles, categoría Juvenil Menor, dentro del 30° Campeonato Nacional de Rodeo celebrado en San Luis Potosí.

Gracias a su destacada participación, Salma consiguió su pase para representar a México en el Mundial de Rodeo, que se llevará a cabo del 21 al 27 de junio en la histórica arena Lazy E de Guthrie, Oklahoma, donde competirá frente a participantes de distintos países.

El logro de la joven amazona ha sido reconocido por familiares, amigos y ciudadanos de la región, quienes destacan el esfuerzo, disciplina y dedicación que ha demostrado en cada competencia.

Salma ha contado además con el respaldo de sus padres, Santiago Valdez e Imelda Pérez, así como de su entrenador Josué Valdez, quienes han sido pieza importante en su formación deportiva rumbo a esta competencia internacional.